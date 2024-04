Silvia Poppovic desabafa após ser vítima de assalto: ‘Fui agredida de corpo e alma’

A jornalista Silvia Poppovic revelou ter sido vítima de um assalto violento em São Paulo, na noite do último domingo (14/04). No perfil no Instagram, a apresentadora compartilhou detalhes do furto acompanhado de agressão, que aconteceu perto de casa.

“Acabo de ser assaltada, na esquina da minha casa! Me deram uma chave de pescoço, pelas costas, me derrubaram no chão e quase arrancaram minhas mãos! O ladrão levou meu anel e, felizmente, não teve tempo de tirar as pulseiras e levar o celular!”, iniciou ela, mostrando a mão machucada pelo bandido.

Silvia contou ter caído no chão ensanguentada e gritando. Ela ainda ficou com o dedo ferido após ter o anel arrancado. O ladrão fugiu logo depois. “Com o coração partido com toda essa violência que nos cerca! Não dá mais!”, completou frustrada.

Em seguida, aproveitou a oportunidade para convocar os moradores de São Paulo e fazer cobranças ao governo:

“Não dá mais! Até quando tanta violência? Fui agredida de corpo e alma!”, questionou ela na legenda do vídeo. “Estou com o pescoço todo dolorido, toda a cabeça dolorida, ombros doloridos — me deu um chute nas pernas, me derrubou no chão, com uma mão ficava me estrangulando, com a outra ele começou a puxar meu anel — estou com a mão toda machucada — começou a sangrar, e ele ficou desesperado também”.

“Eu não consigo me conformar que São Paulo está ficando cada vez pior. Pra mim, não faz parte da vida aceitar que a gente não pode sair a pé na calçada da rua da gente, que a gente não possa ir a pé na casa de um amigo [...] Agora, eu acho que o único caminho que pode ter é exigir providência de uma política de segurança pública que fiscalize mais. Enquanto estiver viva, vou continuar lutando por dias melhores”, finalizou ela.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)