Sheilla Mello relembra os 20 anos do concurso da 'Nova loira do Tchan!'

Já são mais de 20 anos desde que Sheila Mello conquistou o país no concurso “A nova loira do Tchan”, no “Domingão do Faustão”. E dessa oportunidade, assim como o período em que dançou com o grupo de pagode, a loira guarda com carinho.

“Vou carregar eternamente esse título com muita honra. Mas me divirto quando as pessoas passam por mim e cantam: ‘A nova loira do Tchan...’. Obrigada pelo ‘nova’, porque dessa idade já passei um tempinho”, disse Sheila, aos 42 anos, aos risos, no podcast “1,89”.

Na competição, a paulista superou 3 mil candidatas, e por mais que fosse um sonho trabalhar com uma grande banda, ela revela que quase ficou de fora. Um ex-namorado é quem pagou a inscrição.

“Teve patrocínio do ex-namorado (risos). Eu trabalhava numa boate em São Paulo, já tinha ido para a Bahia dançar, estava na quebradeira, como a gente brinca”, afirmou.