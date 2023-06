Sérgio Marone revela ser ecossexual: 'Eu acho tão sexy'; saiba o que significa o termo

O ator brasileiro Sérgio Marone, de 42 anos, relevou, nesta quinta-feira (15), se identificar como ecossexual. A revelação foi feita durante a inauguração da loja física da Tukano, sua loja de dermocosmésticos, em São Paulo.

“Quando ouvi esse termo a primeira vez achei tão interessante. São pessoas que têm uma relação de amor com o planeta e eu me reconheço total com isso”, disse o ator, ao site Terra. Marone relevou que sente atração em quem recicla o lixo, e perde imediatamente o tesão caso veja a pessoa jogando lixo no chão.

"Eu acho tão sexy quem tem consciência, quem tem responsabilidade com nosso planeta, não tem nada que me tire mais o tesão de que alguém que joga lixo no chão, que não recicla em casa, que é uma coisa tão básica", disse.

O que é ecossexualidade?

O termo foi usado pela primeira vez em 2008 por Elizabeth Stephens e Annie Sprinkle, que dizem ter se casado com a Terra, se identificando como "artistas ecossexuais apaixonadas". Juntas, criaram o Manifesto Ecossexual, que diz: "A Terra é nossa amante. Estamos loucas, passionais e ferozmente apaixonados e agradecemos esta relação todos os dias. Com o objetivo de criar uma relação mútua e sustentável com a Terra, colaboramos com a natureza. Tratamos a Terra com amabilidade, respeito e afeto.".

Pelo contrário do que podem imaginar, a ecossexualidade é uma mistura do ambientalismo com sexualidade, fazendo referência ao amor genuíno pelo planeta terra, e não físico-sexual. Refere-se a práticas diárias de sustentabilidade até sexo e cerimônias de casamento com elementos da natureza como as árvores.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)