Juliana Paes posa sensual de lingerie nas redes sociais

Juliana Paes presenteou os seguidors na tarde deste domingo, 6, ao postar duas fotos sensualíssimas usando lingerie, no perfil pessoal do Instagram. A atriz legendou as fotos em preto e branco apenas com #sundaymood☀️.

Em duas horas da postagem, Juliana recebeu mais de 70 mil likes e muitos comentários. Anitta foi uma das seguidores que comentou: "Wow". Outros famosos que comentaram foram a apresentadora e modelo Fernanda Motta, e a repórter do Domingão do Faustão, Daiane de Paula, que escreveu: "Dona do mundo".