Segunda vez: Jennifer Lopez e Ben Affleck anunciam que estão noivos de novo

A cantora e atriz Jennifer Lopez, também conhecida como J.Lo, confirmou o noivado com o ator Ben Affleck. A notícia foi divulgada em sua newsletter On JLo, na madrugada deste sábado (9). Este é o segundo noivado do casal, que já namorou entre 2002 e 2004.

Em julho de 2021, os dois assumiram novamente o namoro, 18 anos após a primeira vez em que eles se relacionaram. Segundo a revista People, o noivado foi anunciado após Jennifer ter sido fotografada usando um anel parecido ao de noivado. A mensagem compartilhada com os fãs mostra a jóia.

Em entrevista recente à revista People, JLo disse que a conexão entre os dois é diferente agora. “Estamos mais velhos, somos mais inteligentes, temos mais experiência, estamos em lugares diferentes em nossas vidas, temos filhos agora, e temos que estar muito conscientes dessas coisas”, avaliou.