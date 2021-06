Sasha mostra toda a sua beleza em lua de mel no paraíso

Após alguns dias na paradisíaca Ilhas Maldivas, Sasha Meneghel e João Figueiredo já chegaram ao novo destino da lua de mel: Dubai. Na quinta-feira (3), os pombinhos recém-casados registraram o check-in num resort de luxo (com diárias que começam em R$ 3,4 mil e ultrapassam R$ 23,5 mil) e fizeram questão de mostrar alguns detalhes do quarto onde dormirão nos próximos dias.

Decorado romanticamente, com direito a rosas vermelhas, champanhe e outros mimos personalizados - como fotos reveladas da festa de casamento que fizeram em Angra dos Reis no sábado (22.05) -, o ambiente foi exaltado pela modelo e pelo cantor: “Que vista”, comentaram deslumbrados com a vista para a praia.

Antes, Sasha dividiu com seus seguidores alguns cliques de sua lua de mel nas Ilhas Maldivas. A modelo posou de biquíni e mostrou as praias paradisíacas do arquipélago. “Que lugar especial”, escreveu a filha de Xuxa na legenda. Ao lado do marido, João Figueiredo , ela curtiu dias no local após subir ao altar.