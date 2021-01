Saiba quem são os primeiros famosos vacinados contra a covid-19

Zezé Mota, Solange Couto e Paulo César Pereio estão entre os primeiros famosos que receberam a vacina contra a covid-19 no Brasil. No Rio, os artistas tomaram a primeira dose da Coronavac, produzida no Instituto Butantan, em São Paulo, no asilo Casa dos Artistas.

Emocionados, ambas fizeram relatos marcantes em suas redes sociais, citando a importância do medicamento – e até tiraram onda.

"Obrigada, meu Deus, devidamente vacinada, CoronaVac, Instituto Butantan, o meu muito obrigada. Aos 76 anos, hoje, agora, este momento, é um dos mais marcantes na minha vida dura, porém cheia de sabor", escreveu Zezé Mota ao postar o exato momento em que recebe o medicamento no braço.

A artista ainda desabafou ao citar que perdeu parentes devido à doença mundial. "O ano 2020 foi o mais difícil da minha existência. Como já contei em algumas entrevistas, em maio deste ano perdi minha mãezinha, sem poder me despedir dela. Perdi um primo e um sobrinho. Quase perdi meu irmão também para a Covid-19", afirmou Zezé, que também teve a doença, mas ficou assintomática.

Solange Couto, assim que recebeu a vacina, agradeceu a oportunidade. "Que bom! Recebo isso com a maior felicidade do mundo. Muito obrigada", disse ela, que mais tarde exibiu seu comprovante de vacinação. A atriz comentou que está mais aliviada após ser medicada.

"Hoje estou vivendo um marco na história da humanidade. O começo do fim do covid-19. Agradeço a Deus e a Ciência por ter agora a certeza de ver meu caçula e netos crescerem. Obrigada, meu Deus!", escreveu a artista.

Quem também recebeu o imunizante foi Paulo César Pereio. O ator veterano, de 80 anos, publicou o momento no seu Instagram e repostou a legenda do filho, João Velho. “’Tô’ vacinado... Porr*. Quero outra dose”, brincou.

Além delas, o ex-BBB Daniel Rolim também foi vacinado em Recife. "Agora eu sou o primeiro ex-BBB a receber a vacina", disse o advogado, que trabalha no abrigo “Casa do Amor”, fundado por ele.