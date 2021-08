Saiba quem é o ex-marido de Naiara Azevedo, o empresário Rafael Cabral

A cantora Naiara Azevedo compartilhou nas redes sociais uma publicação anunciando o fim do casamento com o empresário Rafael Cabral. Juntos há mais de nove anos, ele também é empresário da cantora e afirmou que continuarão com a parceria no trabalho. As informações são do Observatório dos Famosos.

Durante uma entrevista feita em 2019, a cantora já tinha falado sobre a dificuldade de separar o profissional do pessoal. “A gente fala de trabalho o tempo todo, mas é gostoso porque é uma realização pessoal dos dois. Acontece! Liga o profissional aqui, esquece o pessoal, mas quando acabo o show esquece”, declarou a artista, na época.

Rafael Cabral é empresário de vários artistas, em maioria do universo sertanejo universitário. Além da ex-esposa, Naiara Azevedo, ele também é responsável pela administração das carreiras de Humberto & Ronaldo, Gabriel Gava, Icaro & Gilmar, Leo & Matheus e do cantor Panda.

Ele e Naiara não tiveram filhos juntos, mas o empresário é pai de Yasmin, fruto de um relacionamento anterior. Em seu Instagram, ele possui mais de 110 mil seguidores. Atualmente as publicações estão arquivadas e ele deixou apenas vídeos de uma das duplas da qual é empresário.

Rafael também já se envolveu em algumas polêmicas, em abril do ano passado, ele virou assunto após demitir 140 funcionários de sua empresa, por conta da pandemia.