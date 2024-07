Saiba quem é a atriz de 'Furiosa' considerada a mulher mais bonita do mundo

Anya Taylor-Joy, atriz norte-americana de origem britânica, foi considerada a mulher mais bonita do mundo de acordo com a Proporção Áurea da Beauty Phi. Zendaya ficou em segundo lugar com 94,37%, seguida pela modelo Bella Hadid, com 94,35%. Margot Robbie ocupou o quarto lugar com 93,43%.

A Proporção Áurea é uma equação matemática criada pelos gregos antigos para medir a beleza. Segundo essa fórmula, Anya lidera a pesquisa científica por possuir proporções faciais que mais se aproximam do que os antigos gregos consideravam "perfeitas".

"Anya Taylor-Joy teve a pontuação mais alta geral para o posicionamento dos olhos, com uma pontuação de 98,9%, o que está apenas 1,1% distante da forma perfeita", afirmou o Dr. De Silva, que dirige o Centro de Cirurgia Plástica e Estética Facial Avançada em Londres, jornal ao Daily Mail.