Sabrina Sato se emociona no primeiro ensaio na quadra da Gaviões da Fiel

Sabrina Sato participou nesta sexta-feira, 26, de seu primeiro ensaio na quadra da Gaviões da Fiel desde o início da pandemia. A rainha de bateria da escola de samba caprichou em um figurino cheio de plumas, que deixou suas pernas saradas de fora. Fernanda Lacerda, a Mendigata, que é musa da escola, também esteve presente.

"Eu estou muito emocionada de estar aqui hoje depois de tanto tempo, retornando à nossa quadra, e ver todo mundo aqui presente", disse Sabrina no palco. Ela ainda beijou a bandeira da agremiação

Sabrina sambou muito acompanhada pela bateria da escola de samba e de outros integrantes, como o Mestre-Sala e a Porta-Bandeira, além de algumas passistas.

Sabrina Sato e Fernanda Lacerda evoluem juntas na quadra da Gaviões da Fiel (Leo Franco/ Agnews)

Em 2022, Sabrina completa 18 anos desfilando na Gaviões da Fiel. Ela estreou como musa, em 2004, depois foi alçada Madrinha de Bateria, em 2010. Desde 2018 ocupa o posto de Rainha de Bateria da agremiação. Ela é sempre uma das figuras mais esperadas para o desfile da escola de samba do Corinthians no Sambódromo do Anhembi.

No próximo Carnaval, a Gaviões vai trazer um tema bastante politizado para seu desfile. Com o título ‘Basta!’, o samba-enredo fala das questões sociais, da desigualdade, de racismo e machismo em sua letra. Além disso, sai em defesa da Democracia e aponta o fascismo presente em esferas de poder no país.