Sabrina Sato fala sobre intimidade e nega fingir orgasmo: ‘Seria uma péssima atriz pornô’

Sabrina Sato fez um vídeo em seu canal do YouTube, em que conversa com famosos. Mas, dessa vez, ela surpreendeu ao contar detalhes de sua intimidade e revelou que nunca fingiu orgasmo.

No quadro “Cada um no seu banheiro”, Sabrina foi questionada se já havia chegando no ápice durante o sexo. A famosa disse que não mente e que já disse para Duda Nagle se a relação foi boa ou não.



“Eu seria uma péssima atriz pornô. Eu não minto, mas eu não falo “ah, foi maravilhoso”, “nossa”! Quando foi mais ou menos, eu falo para o Duda: “foi ótimo, foi ok”, mas o homem sabe quando foi bom. Mas eu adoro fazer (sexo) no banheiro”, disse a apresentadora.

Sabrina ainda falou sobre o marido e afirmou que nunca o pegou se masturbando: “Nunca flagrei o Duda batendo uma punheta, uma bronha, mas eu também deixo ele bem tranquilo. Assim, eu não sou essa que vou abrir a porta do banheiro se eu sei. Também não me assustaria se flagrasse, eu bateria palma”, brincou.