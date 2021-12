Rumores de relação entre Thiaguinho e Peixinho são fortíssimos

Há tempos existem rumores de um envolvimento entre Carol Peixinho e Thiaguinho. Mas o bafafá aumenta cada vez mais, de acordo com a revista Quem.

Após ser gravada curtindo o show do pagodeiro no palco em Maraú, na Bahia, os likes vieram. A ex-BBB e o artista trocaram curtidas em algumas fotos no Instagram.

Troca de likes (Reprodução)

Mais que isso, um outro vídeo reforçou que o relacionamento está acontecendo. A baiana pegou o buquê jogado pela ex-BBB19, Isabella Cecchi, em seu casamento e todos gritaram um nome de Thiaguinho ao cantarem “com quem será”.

Bastante discreto desde que se separou há dois anos de Fernanda Souza, o cantor segue tentando esconder a relação, que teve indícios fortes de que ocorre desde setembro.

Na ocasião, eles se vacinaram contra a covid-19, no mesmo carros. O casal postou sobre a vacinação na mesma hora, no mesmo local e ao mesmo tempo.

Thiaguinho e Carol Peixinho se vacinando ()

Em novembro, Peixinho foi vista novamente no palco do cantor durante uma apresentação dele em Sorocaba, no interior de São Paulo, segundo fontes do Subcelebrities, no dia 28 de novembro. Na semana anterior, a ex-sister também havia sido filmada curtindo o show do pagodeiro.