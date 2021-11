Rodrigo Faro tira sarro de jaqueta cortada de Rico e cutuca atriz Camila Queiroz

Rodrigo Faro resolveu tirar sarro de dois acontecimentos da semana. A destruição da jaqueta do participante de A Fazenda Rico Mequiades e a saída de Camila Queiroz do elenco de Verdades Secretas 2. As informações são do portal RD1.

Como se estivesse apresentando o seu programa "A Hora do Faro", Rodrigo gravou um vídeo chamando Rico Melquíades simulando as dinâmicas que faz com os participantes de A Fazenda 2021. “Alô peões! Tá começando mais uma dinâmica do Hora do Faro. Eu quero saber quem quer ganhar prêmios”.

“E vamos começar com ele: Rico! O nome da dinâmica de hoje é ‘Pra Quem Você Tira Sua Jaqueta’”, continuou Faro. Há alguns dias, Dayane Mello rasgou a jaqueta de Rico com uma faca e causou um verdadeiro estrago.

“Você tem uma igual, né?! Eu quero saber o seguinte: pra quem você tira sua jaqueta? Onde é que ela tá? Pega ela lá pra mim. Vamos lá”, completou.

A atriz da Globo, Camila Queiroz, também foi assunto comentado por Faro. “E a gente tá recebendo aqui também, Camila Queiroz… Camila Queiroz? Bom, enfim… Afinal de contas o que aconteceu? A gente quer ouvir a sua versão”, provocou em tom bem humorado.