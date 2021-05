Rodrigo Faro completa 18 anos de casado com Vera Viel

Rodrigo Faro usou as redes sociais, na noite do sábado, 29, para marcar a data de aniversário de 18 anos do casamento com a apresentadora Vera Viel. O apresentador da "Hora do Faro", da Record, postou uma foto do casamento no Instagram e declarou: "Te amo pra sempre!"

O ex-Dominó conheceu Vera quando ela ainda era modelo e ele também. O casal namorou por seis anos até se casar. Hoje, eles possuem três filhas: Clara, Helena e Maria.

Veja também fez uma postagem emocionada: "29/05/2003, Dezoito anos desse dia abençoado. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor . Deus é amor .Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Bodas de Turquesa".