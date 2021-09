Roberta Rodrigues testa positivo para covid-19 e se afasta da gravação de novela

A atriz Roberta Rodrigues confirmou na tarde deste sábado, 11, por meio da assessoria de imprensa, que testou positivo para covid-19. Por conta disso, ela se afastou das gravações da novela “Nos Tempos do Imperador”, da Globo, bem como dos filmes “Dois+Dois” e “L.O.C.A - Liga das Obsessivas Compulsivas por Amor”.

Nas redes sociais, a assessoria informou que Roberta confirmou que está com a doença na noite sexta-feira, 10, após sofrer um "forte mal estar" no dia anterior. Ela foi socorrida e levada ao hospital junto com o marido, Guilherme Guimarães, que também testou positivo para a doença.

Roberta já recebeu alta e segue com o tratamento em casa. A atriz tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e chegou a integrar o elenco do especial “Sob Pressão - Plantão Covid”.

Emocionada, Roberta transmitiu um apelo para o público se cuide, se vacine e cuide de quem ama. "Torçam por mim e minha família”, finaliza a nota divulgada por meio de assessoria.