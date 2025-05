Roberta Medina visita Ilha do Combu e destaca protagonismo de Belém

Roberta Medina, vice-presidente de reputação de marca da Rock World, empresa responsável pelos festivais "The Town, Rock in Rio" e pela produção do "Lollapalooza Brasil", está em Belém desde o último sábado (26). Nesta segunda-feira (28), ela visitou uma comunidade na Ilha do Combu, como parte das ações do projeto "Amazônia Para Sempre".

Durante a visita, Roberta reforçou a importância de conhecer a realidade local e se aproximar da população que vive diretamente da floresta. Ela destacou que Belém tem papel estratégico na mobilização cultural e ambiental que está sendo promovida por meio do projeto. “Com o tamanho do projeto que a gente está fazendo, não fazia sentido não conhecer Belém. A gente já tinha estado aqui com um pessoal muito bacana no Rock in Rio, que já foi um grande abastecimento de informação da cultura local. A equipe tem vindo com regularidade, mas a gente está fechando local de show, fechando horários, pensando um pouco na logística como um todo, que é bastante complexa. mas também tenho muita vontade de conhecer pessoalmente, os projetos do edital que a gente está apoiando também aqui", afirmou.

VEJA MAIS

Roberta também comentou sobre o edital de R$ 2 milhões, lançado pelo 'Amazônia Para Sempre', que está financiando seis iniciativas fundamentais para a conservação da floresta e o fortalecimento de comunidades locais.

“O objetivo maior da 'Amazônia Para Sempre' é falarmos da importância de manter a floresta em pé. Aprendemos, ao longo dessa jornada de vivência e conhecimento sobre a Amazônia, que a floresta é mais saudável com as pessoas que vivem dela. E esse é um dos projetos que o edital está financiando: que façam a manutenção de uma floresta saudável, além de gerar renda para algumas pessoas que vivem nela", afirmou.

Encantada com a capital paraense, Roberta falou sobre sua experiência na cidade e o potencial que vê em Belém como protagonista de um novo modelo de desenvolvimento sustentável. “Passeamos muito pela cidade, conhecendo um pouquinho mais dessa Belém que tem me impactado como uma grande guardiã da floresta. Apesar de ser uma cidade que passou muitos anos, 'de costas para o Rio', não há outra para ser melhor guardiã da floresta, do que Belém. Hoje, olhando para a Belém, eu vejo que é essa a cidade que pode nos trazer grandes soluções", disse.

Em tom pessoal, ela revelou que sua relação com Belém vai além do profissional. “Tem sido um prazer enorme estar aqui, conhecendo um pouquinho mais as pessoas. Minha família saiu de Belém há anos e foi buscar oportunidades no Rio de Janeiro. Isso me fez pensar muito de como a gente precisa olhar para o Brasil. Quebrar fronteiras internas e valorizar o que é o nosso de uma forma ainda mais potente”, finalizou.

Além de visitar a cidade e a comunidade da Ilha do Combu, Roberta Medina aproveitou para conhecer de perto como estão os preparativos para o show de Mariah Carey, que será realizado no Rio Guamá, no dia 17 de setembro.