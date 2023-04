Rihanna retoma aos cinemas em filme de animação; veja qual e as novidades do musical

Rihanna foi escolhida para dar voz à personagem Smurfette em um novo filme dos Smurfs. A novidade foi anunciada pela cantora de 35 anos durante a CinemaCon em Las Vegas (EUA), nesta quinta-feira (27). O filme, que é um musical, será dirigido por Chris Miller (de Homem-Aranha: No Aranhaverso), com Matt Landon co-dirigindo. Rihanna também será uma das produtoras do longa e irá compor uma canção para a trilha sonora.

“Tentei conseguir o papel de Papai Smurf, mas não deu certo", brincou Rihanna. O filme vai explorar questões de identidade ao tentar responder "O que é um Smurf?". O lançamento está previsto para 14 de fevereiro de 2025 nos Estados Unidos e faz parte de um grande projeto para a franquia, que inclui outros filmes e a segunda temporada da série.

O presidente e CEO da Paramount Pictures e da Nickelodeon, Brian Robbins, juntamente com a presidente da Paramount Animation e da Nickelodeon Animation, Ramsey Naito, divulgaram uma declaração conjunta sobre a escolha de Rihanna para o papel de Smurfette. "Em nome do nosso estúdio e dos nossos parceiros criativos na LAFIG, não poderíamos estar mais entusiasmados por ter encontrado a nossa Smurfette numa das estrelas mais amadas do mundo. Com o apelo criativo singular e os talentos musicais de Rihanna, há uma enorme oportunidade de elevar o universo dos Smurfs de uma maneira que nunca foi feita antes", afirmaram.