Reynaldo Gianecchini aparece de cabelos mais escuros

Depois de passar alguns meses com os cabelos grisalhos, Reynaldo Gianecchini tingiu os fios de castanho. Nesta terça-feira, o ator mostrou o novo visual no Instagram. “Cabelim novo (mas a cara de quarentena permanece)”, escreveu o artista na legenda.

Ainda na publicação, Gianecchini revelou que as responsáveis pela mudança foram sua mãe, Heloísa, e sua irmã, Claudia, com quem ele está passando a quarentena, no Rio. “Agradecimento à minha equipe caseira: mãe no corte e irmã na coloração”.

O Edu de Laços de família ainda brincou com a cor escolhida e fez uma promessa para Marina Ruy Barbosa. “Na próxima eu juro que fico ruivo”, escreveu ele em um dos cliques com os cabelos escuros.

Disputado em Laços de família, Gianecchini afirma ser rejeitado no amor: “É complexo alguém carregar esse pacote que eu virei”.

O novo visual do ator dividiu opiniões. Algumas seguidoras aprovaram a repaginada na aparência enquanto outras comentaram que preferiam a cor natural dos fios do ator. “Mil vezes o grisalhão”, opinou uma fã. “Tá mais gato com esse cabelo”, aprovou uma seguidora.

O ator está longe das telinhas desde 2019. Seu último personagem foi o Régis em A Dona do Pedaço. Ele está no ar na reprise de Laços de Família, na Globo, na pele de Edu, par romântico de Helena (Vera Fischer). Aliás, este personagem foi a estreia do ator em novelas, no ano 2000.