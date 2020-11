Rafa Kalimann fala sobre sexo anal, em 'Lady Night': ‘Eu apresento a casa’

A ex-BBB Rafa Kalimann foi a terceira convidada a participar da nova temporada do 'Lady Night'. No episódio que foi ao nesta última quinta-feira (5), a influenciadora revelou detalhes sobre a sua vida sexual e algumas outras intimidades.

Ao ser questionada pela apresentadora do programa, Tatá Werneck, a vice-campeã do 'BBB20' declarou que posaria nua, admitiu já ter feito um striptease e disse nunca ter participado de um menage. Kalimann também confessou nunca ter fingindo um orgasmo.

"Eu nunca fingi. E só entendi que as mulheres fingem o orgasmo de poucos anos pra cá. Eu nem sabia o que era fingir orgasmo!", afirmou.

"Você é mais quietinha ou sai gritando 'É tetra'?", perguntou a apresentadora. "Não, eu comemoro a Copa do Mundo", respondeu Rafa, sincera. "É mesmo? Deixa o Galvão Bueno com orgulho!", brincou Tatá.

A influenciadora foi questionada sobre se relacionar com mulheres, e esclareceu: "Não tenho nenhuma afinidade. As pessoas acham que eu tenho, mas é zero".

Rafa revelou que não curte sexo "certinho demais" e, usando metáforas, disse que deixa o companheiro "conhecer o quartinho dos fundos", se referindo a sexo anal.

"Eu apresento a casa. Seja bem-vindo, pode entrar. Pode (conhecer o quarto dos fundos), está tudo bem. Eu mesma limpo e deixo tudo organizadinho para receber visitas", comentou, aos risos.

Kalimann ainda brincou sobre o "uso de vibradores, ao vivo, na TV": "Vibrador é necessário ser usado, independente se é ao vivo ou não".

Diante da resposta inusitada de Rafa, Tatá surpreendeu a influenciadora com um presente. Nos stories do Instagram, Kalimann compartilhou um vídeo em que comenta sobre o "recebidinho" com o affair, Daniel Caon.

"Tô ansioso para Tatá Werneck! Curioso pra ver", revelou o rapaz.

"Você viu o presente que a Tatá me mandou?, perguntou ela ao affair. "Não vi, não! O que ela mandou?", questionou.

"Como diz a plaquinha? 'Vibrador é necessário ser usado em qualquer lugar, independente se é ao vivo ou não'... Tá aqui na minha sala, linda", disse Rafa, recebeu uma proposta ousada do namorado."Ele te deu outro vibrador?!", perguntou Daniel, tirando risadas de namorada.