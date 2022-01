Projota lança novo álbum, 'A Saída Está Dentro', com presença de ex-BBBs

Projota reuniu algumas celebridades para lançar o álbum “A Saída Está Dentro”. Com 11 faixas, o artista chegou a dizer que este trabalho surgiu após as emoções vividas no confinamento e no pós Big Brother Brasil 2021.

VEJA MAIS

A banda Melim ("Ladrão de Estrelas") e os cantores Nando Reis ("Homens de Bem") e Fernandino Beatbox ("O Hype"), fazem parte do projeto.

O lançamento ocorreu na casa noturna Galleria, em São Paulo, nesta quarta-feira (19), e contou com a presença de ex-BBB e famosos. Estiveram por lá MC Zaac, Viegas, Lumena, Maria Lina, Sarah Andrade, Gui Napolitano, entre outros.

Veja as imagens de Leo Franco / AgNews: