Priscilla Alcantara diz não cantar sua própria música após ser usada em vídeo de Bolsonaro

Priscilla Alcantara não se conteve e mandou uma indireta para o presidente da república Jair Bolsonaro (PL). Nesta quarta-feira, 30, a apresentadora e cantora não gostou nada de ver sua música ‘Liberdade’, sendo usada em um stories do político.

VEJA MAIS

“Nunca mais vou cantar Liberdade”, escreveu Priscilla em seu perfil no Twitter.

A campeã da primeira edição do ‘The Masked Singer Brasil’, usou suas redes sociais para comentar o assunto depois que a sua música virou trilha sonora de um vídeo com do presidente. Nas imagens são mostradas a criação de moradias entregues pelo governo federal.

Priscilla recebeu apoio na publicação: “Apoiado, Pri. Esse senhor amaldiçoou a sua música”, disparou uma seguidora. “Bolsonaro estragando uma das músicas mais bonitas da Priscilla”, apontou mais um. “Ai Priscilla, não se abale por esse lixo não”, comentou outro fã.

Para quem não lembra, a cantora já foi criticada por evangélicos após sua apresentação ao lado de Gloria Groove no Festival Lollapalooza Brasil. Aos 25 anos, ela fez uma participação no palco ao lado da drag queen, que juntas cantaram “Sobrevivi”, uma das músicas do novo álbum de Groove.