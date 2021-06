Prior revela namoro de Sarah, do ‘BBB 21’, com famoso; saiba quem é

O ex-participante do "BBB 20", Felipe Prior, não resistiu e acabou revelando um suposto romance entre Sarah Andrade, do “BBB 21”, e Lucas Viana, campeão de “A Fazenda 11”. As informações são da UOL.

Ao participar de uma gravação com o modelo, o amigo de Babu disparou: "Hoje eu estou aqui gravando com quem? Olha, o namorado da Sarah Andrade. E aí, estamos juntos, vamos gravar aqui para o canal dele", disse o empresário.

Lucas não comentou a fala do amigo, apenas riu.