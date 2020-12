Prior é acusado de passar mão em nádegas de mulher em festa, que reagiu: 'Tira a mão de mim'

Felipe Prior é mais uma vez alvo de denúncias envolvendo assédio sexual. Dessa vez, em uma festa na boate Beach Club, em Brasília (DF), realizada no domingo (20), três mulheres relatam que o ex-BBB passou a mão nas nádegas de uma delas, que reagiu: “Tira a mão de mim”. Um boletim de ocorrência foi registrado apontando lesão corporal e importunação sexual.

À coluna do Léo Dias, Prior negou as acusações. “Nunca fiz isso. Jamais passaria a mão em qualquer menina. Tenho até testemunhas que viram tudo”, disse ele. Ele afirmou ainda que estava na delegacia. “Estou registrando queixa, pois ela me chamou de estuprador”, afirmou.

Prior é réu por crime de estupro desde outubro. A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público. Três mulheres acusam o ex-BBB de um estupro em 2014, outro em 2016 e uma tentativa em 2018.