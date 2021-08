Príncipe Andrew é processado em NY por suposto abuso sexual

O príncipe Andrew, de 61 anos, segundo filho da rainha do Reino Unido, foi processado em um tribunal de Nova York por uma mulher que alega ter sido agredida sexualmente e espancada por ele há 20 anos, quando ela tinha 17 anos. A vítima, Virginia Giuffre, afirma ter sido traficada por sexo pelo financista Jeffrey Epstein, que morreu na prisão em 2019.

Não é a primeira vez que vem à tona o escândalo envolvendo Andrew na participação de orgia com menores de 18 anos. Em ocasiões anteriores, como na entrevista concedida à BBC em 2019, o príncipe negou a acusação, dizendo não ter conhecido Virgínia ou mantido relações com ela, bem como não ter envolvimento com o financista acusado de tráfico humano.

“O príncipe Andrew forçou a queixosa, uma criança, a ter relações sexuais com ele contra sua vontade”, diz a ação civil de Giuffre, antes conhecida como Virginia Roberts.

“Estou responsabilizando o príncipe Andrew pelo que ele fez comigo”, disse Virgínia em um comunicado. “Os poderosos e ricos não estão isentos de ser responsabilizados por suas ações”.

Em 2019, Epstein foi acusado por procuradores federais de Manhattan de explorar sexualmente dezenas de mulheres e meninas. Ele foi preso em Manhattan, mas, enquanto aguardava julgamento, se matou na prisão poucos meses depois, aos 66 anos. Os mesmos procuradores apontaram o envolvimento do príncipe inglês com o acusado, mas essas autoridades alegaram que Andrew não cooperou com a investigação.