Preta Gil se interna para passar por cirurgia: 'Vai dar tudo certo'

A cantora Preta Gil deu entrada no Hospital Sírio-Libanês onde irá passar por cirurgia para a retirada de um tumor. Neste domingo (13), ela informou seus seguidores e fãs sobre esta nova etapa do tratamento contra o câncer de intestino: "Começaram os exames pré-operatórios. Estamos aqui. Vai dar tudo certo".

Em entrevista à revista Quem, a cantora falou sobre a intervenção cirúrgica a que se submeterá e também sobre a festa de aniversário pelos 49 anos que promoveu no dia 8 deste mês, em um hostel na Zona Sul do Rio de Janeiro, com a presença de várias celebridades. “Faço a cirurgia para remover o tumor e vou ficar de três a quatro meses de molho. Por isso quis ver meus amigos e celebrar. É uma carga extra de energia para eu aguentar esses quatro, cinco meses de tratamento.”

A operação será na quarta-feira (16), mas ela precisou ser internada no domingo para realizar os exames necessários. Quem estará acompanhando a cantora durante esses dias são as amigas Malu Barbosa e Marina Morena.