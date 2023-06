Preta Gil fala sobre o fim do casamento: 'uma das dores mais profundas que já senti na vida'

Preta Gil foi a convidada do programa "Mais Você" na manhã desta terça-feira (6) e, na conversa com Ana Maria Braga, falou sobre o fim do casamento com Rodrigo Godoy. A artista e o personal trainer estavam juntos há oito anos e terminaram o relacionamento em abril deste ano, em meio ao tratamento de câncer enfrentado por ela.

A filha de Gilberto Gil se emocionou ao falar do apoio recebido dos amigos desde que recebeu o diagnóstico e falou sobre como o fim da união nesse período foi difícil para ela.

"Quando a gente casa, o padre fala: 'na alegria, na tristeza, na saúde e na doença'. Você não tem noção que nesse momento vai se sentir desamparada. Quando se vê nesse momento frágil, você se pergunta: 'Será que é o momento? Será que devo, não devo, será que é a hora certa de uma separação?'", contou Preta.

Preta relembrou o quanto foi doloroso passar pela separação em meio a descoberta do câncer. Segundo a cantora, ela já estava insatisfeita dentro da relação e os problemas se intensificaram após a descoberta do câncer.

"Pensei: 'não preciso ficar boa, me curar e me separar'. Foi uma das dores mais profundas que já senti na vida. Primeiro, porque sentia muito amor. Depositei nele muito esse lugar de cuidar de mim, eu projetei nele", desabafou.

No programa, a artista disse que teve muitas surpresas após o fim do casamento e que isso a deixou ainda mais magoada. Na época, viralizou um vídeo de Godoy ao lado de uma suposta amante, a então personal stylist de Preta. Após isso, a cantora emitiu um comunicado e pediu que os seguidores a protegessem "de toda essa nojeira".

"Estou aqui, hoje, para as pessoas saberem que estou bem, não morri. Todos os dias, alguém me mata. Eu preciso me amar em primeiro lugar, por mais difícil que seja. Não vou dizer que foi fácil me separar, que parei de sofrer, é uma dor diária. Mas a gente pode aprender com a dor", falou Preta, no Mais Você.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de Oliberal.com Ádna Figueira)