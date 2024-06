Prêmio da Música Brasileira 2024: confira detalhes da premiação e quem ganhou

A 31ª edição do Prêmio da Música Brasileira (PMB), que ocorreu na última quarta-feira (12/06), Theatro Municipal do Rio de Janeiro, teve a participação de dois paraenses entre os indicados: Mestre Damasceno e Gaby Amarantos. O mestre concorreu na categoria "Lançamento - Música Regional" com o álbum "Búfalo-Bumbá", realizado em colaboração com o grupo Nativos Marajoara e produzido por Léo Chermont e Guto Nunes. Mas o artista não conseguiu levar a premiação. Quem conquistou o título foi a pernambucana Lia de Itamaracá, com a canção ‘Dorme Pretinho’, produzida por Pupillo.

Já Gaby Amarantos foi indicada na categoria "Lançamento - Canção Popular" com a regravação de "Em plena lua de mel", uma parceria com o cantor pernambucano Romero Ferro. A paraense também não levou o prêmio para a casa. João Gomes conquistou na categoria com a canção “Raiz”.

Zaynara foi uma das convidadas a prestigiar o evento. Natural de Cametá, a cantora paraense participou recentemente do São João da Thay, da influenciadora Thaynara OG, em São Luís, no Maranhão, e se apresentou no segundo dia de festa no palco principal.

A cerimônia, apresentada por Regina Casé, homenageou a carreira de Tim Maia e contou com a participação de grandes nomes da música brasileira, que interpretaram sucessos do homenageado. Entre as 88 indicações em 32 categorias, destacaram-se também artistas como João Gomes, Ana Castela, Marcelo D2, IZA, Anitta e Ludmilla.

Durante a homenagem a Tim Maia, artistas consagrados realizaram interpretações inéditas de suas canções. Simone e Ney Matogrosso subiram ao palco para cantar "Azul da Cor do Mar" e "Primavera". Marisa Monte, amiga de Maia e intérprete de seus clássicos, apresentou "Você".

Já Chico César, Alceu Valença e Mônica Salmaso deram novas versões, respectivamente, para "Coroné Antonio Bento", "A Festa do Santo Reis" e "Canário do Reino". Zélia Duncan e Silva revisitaram o dueto "Dia de Domingo", com Silva cantando os versos de Gal e Zélia os de Tim.

Confira algumas premiações

Na categoria Samba, o Grupo Revelação foi premiado como "Melhor Grupo", enquanto Xandé de Pilares, ex-vocalista do grupo, recebeu duas premiações: como "Intérprete" e na categoria "Lançamentos" com 'Xande Canta Caetano', produzido por Pretinho da Serrinha.

A banda pernambucano Mombojó levou a premiação de “Grupo” na categoria Pop/Rock; na mesma, Marisa Monte ganhou o prêmio como “Intérprete”; o “Lançamentos” ficou com Ana Frango Elétrico com ‘Me Chama De Gato Que Eu Sou Sua’, produzido pela própria artista.

Na categoria Música Regional, Lourenço e Lourival levaram o prêmio “Dupla”; a banda Falamansa com “Grupo”, e, Alceu Valença ganhou a premiação como “Intérprete”; “Lançamentos” foi destinado à ‘Dorme Pretinho’, de Lia de Itamaracá.

A banda Boca Livre ficou com o prêmio “Grupo” na categoria MPB. No mesmo grupo, Rosa Passos ficou com “Intérprete” e “Lançamentos” com o cantor Jards Macalé, intérprete da canção “Coração Bifurcado”, produzido pelo próprio artista e Romulo Fróes.

A listá está em atualização!