Gusttavo Lima se assusta com preço do combustível: 'Mais fácil andar a pé'; vídeo

Gusttavo Lima quase ficou com o carro de luxo no "prego" por falta de combustível, na tarde de segunda-feira, 9, em Goiânia (GO). O cantor postou sobre a situação nos Stories do Instagram.

Inicialmente, o vídeo mostra o painel do automóvel mostrando que o tanque estava na reserva. "Isso aqui acontece só comigo ou acontece com vocês também? Minha gasolina está para acabar, está só o 'fio da rabiola' e eu no meio desse trânsito. Imagina se acaba, hein?", disse Gusttavo que estava ao volante.

O painel passou a indicar os postos de combustíveis mais próximos, enquanto o artista espera amigo que foi até o local para ajudá-lo. Ao chegar no posto, Gusttavo fica assustado ao ouvir o frentista informar que o litro da gasolina está custando R$ 7,24."Cara, tá mais fácil andar de a pé, então. Bota uns 20 reais só para eu chegar ali então", disse. "Cara, vou te contar, gente... É trabalhar e cantar porque está difícil", reclama em seguida.

Gusttavo continua filmando a conversa com outro frentista, que passa a elogiá-lo. "Você é bonito demais, moço. Barba perfeita, o dente desse jeito…" Em sinal de agradecimento, o astro oferece um "kit de churrasco" ao rapaz, que fica feliz com o presente.