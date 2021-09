‘Porque sou 2ª voz', diz Marrone ao revelar que Bruno não sabia do 'The Masked'

O cantor Marrone, da dupla com Bruno, contou detalhes sobre sua participação na versão brasileira do "The Masked Singer". Ele revelou que, devido a cláusula do sigilo, nem mesmo Bruno sabia que ele era um dos participantes da atração. Marrone, que foi o eliminado desta terça-feira (31), ainda afirmou que foi ao programa por ser a segunda voz da dupla sertaneja. As informações são do UOL.

“Ninguém nunca me chamou para fazer algo individual, fiz muitos trabalhos com a dupla. A Globo me contratou e pediu sigilo total. Quando me convidaram para fazer, foi um privilégio, me convidaram porque sou segunda voz. Se fosse o Bruno, seria muito mais fácil de descobrir. Eu faço segunda voz e seria difícil as pessoas identificarem. Mas uns foram lá no meu Instagram dizer”, declara Marrone.

Marrone também disse que, depois de 35 anos dividindo microfone, não esperava cantar sem Bruno e em um reality show.

“Estava gostando, não queria sair. Teve uma, eu vim do interior e escutava desde criança, a próxima era Luiz Gonzaga: 'minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia eu descanso feliz'. São músicas que nasci e cresci ouvindo, mas nunca imaginaria que eu fosse acontecer dessa forma. Profissionalmente fui muito longe, nunca pensei que fosse cantar essas músicas sozinhos, fazendo primeira voz, faço segunda há 36 anos de carreira.”