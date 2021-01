Polícia faz buscas contra Nego do Borel no Rio e em São Paulo; passaporte do cantor é retido

A Polícia Civil de São Paulo com apoio de agentes do Rio de Janeiro, cumpriu nesta quinta-feira (28) dois mandados de busca e apreensão contra o cantor Nego do Borel. As buscas estão relacionadas ao boletim de ocorrência que Duda Reis, ex do cantor, registrou na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em São Paulo.

Duda afirma ter sido vítima de violência e de ameaças feitas pelo ex-noivo — ele nega.Um dos mandados foi cumprido na casa de Nego no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Lá policiais encontraram e retiveram o passaporte do artista.

O outro foi em um endereço em São Paulo, onde o cantor estava. Agentes apreenderam telefones e um computador. O funkeiro ainda não se manifestou sobre a operação.

Nego também prestou queixa contra a atriz, por injúria, calúnia e difamação.