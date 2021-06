Pocah já desmaiou durante sexo com noivo: 'Estava gostoso'

A cantora e ex-BBB Pocah e seu noivo, Ronan Souza, relembraram momentos íntimos durante uma entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera. O casal contou que os dois já desmaiaram na hora do sexo. As informações são do site O Dia.

"Tem uma coisa que aconteceu que é muito intensa. Eu já desmaiei, ela desmaiou", disse Ronan. "Eu já desmaiei?", questionou Pocah.

O empresário deu detalhes de como foi o susto: "No banheiro. Porque a gente estava há muito tempo debaixo d'água, eu acho. Uma hora e pouco. Estava gostoso, água quente". Pocah confirmou o momento, mas depois tentou mudar o assunto.

O casal também revelou que já ficou cinco horas transando, com pausas.