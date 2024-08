Pneu do avião de Matheus e Kauan estoura e artistas atualizam fãs: 'Estamos todos bem'

Matheus, da dupla com Kauan, passou por um grande susto no domingo (18), e compartilhou o momento nas redes sociais. Após o jatinho da dupla aterrissar em um novo destino, o artista falou sobre os detalhes do acidente.

O voo correu bem, mas após o pouso o pneu do avião estourou. No Instagram, ele mostrou os passageiros já desembarcados e agradeceu pelo livramento.

“Susto depois do pouso agora, um pneu do avião estourou, mas graças a Deus estamos todos bem! #Livramento”, escreveu o sertanejo.

O irmão Kauan não estava na aeronave. Vale lembrar, que o artista já falou que tem medo e evita viajar de avião, sempre que possível.

"O voo para o interior do Amazonas foi cancelado e o contratante arrumou um jato. O piloto chegou de chinelo e camisa do Flamengo. Durante o voo, o Kauan começou a suar e a chorar, todo mundo [da equipe] consolando ele e chorando. Depois disso, ele não foi mais a mesma pessoa", entrega Matheus, na mesma entrevista.