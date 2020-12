Suposta pivô de separação entre Rezende e Gkay divulga sua versão dos fatos

A jovem Alice Prado, autora das publicações que foram o estopim para terminar o relacionamento entre os influenciadores Rezende e GKay, se pronunciou em uma rede social nesta terça-feira (29). Ela confirmou que encontrou com Rezende em uma festa, mas conversou apenas com o amigo dele chamado Gabriel.

Alice disse que não sabia que Rezende era youtuber, mas por ser ex de outras pessoas. Após filmar o espaço e o rapaz na festa, Alice foi abordado por Gabriel, que era um amigo de Rezende, pedindo para que apagasse o vídeo. O amigo pegou o celular de Alice e o vasculhou para saber se o vídeo teria sido enviado para alguém. Em seguida, Gabriel teria apagado o vídeo.

Ao conversar com Gabriel, o amigo de Rezende teria dito que ele e Gkay não estariam namorando sério. Ao apagar o vídeo, que tinha publicado em seus stories Gabriel a teria convidado para uma social. Alice confessou que teve vontade de ficar com Rezende e o amigo teria dito que o youtuber também queria e reforçando o convite para a “social”. Alice pegou um número de telefone com Gabriel, pensando ser de Rezende.

Na conversa divulgada por Alice, vê-se que o contato está salvo como “Rezende”, mas era de Gabriel. Sem haver 'social" prometida, Alice publicou o vídeo e marcou Gkay.