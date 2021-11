Pétala Barreiros consegue guarda unilateral dos filhos contra o ex Marcos Araújo

A influenciadora Pétala Barreiros anunciou nas redes sociais nesta terça-feira (23) que venceu na justiça o processo que movia contra o empresário Marcos Araújo pela guarda unilateral dos filhos. O ex-casal teve Lorenzo, de 6 anos, e Lucas, de 11 meses. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do site EM OFF.

“Glória a Deus, estou feliz demais. Estou me tremendo que a minha advogada acabou de me ligar que a guarda unilateral dos meus filhos é minha. Como Deus é fiel, estava com meu coração muito apreensivo. Oramos e entregamos a decisão da juíza nas mãos do Senhor”, declarou Pétala.

A guarda dos filhos era compartilhada com o atual namorado de Lívia Andrade e dono da AudioMix. Depois de uma série confusões, com direito o pedido de exame de DNA do caçula e troca de farpas pelas redes sociais, Pétala terá a guarda definitiva dos meninos.

“Era ‘guarda compartilhada’ só que não era exercida. Nos momentos como viagem, sempre tínhamos problemas. Meus filhos são tudo na minha vida”, reforçou.