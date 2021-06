Pesquisa aponta Anitta e Gil do Vigor como referências para os jovens

Uma pesquisa feita com jovens LGBTQIA+ de idade entre 13 e 25 anos, apontou que Anitta, Pabllo Vittar e Gil do Vigor são os artistas considerados mais representativos. As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles.

A pesquisa partiu dos seguintes questionamentos: qual era o ídolo pop preferido dos entrevistados e se eles achavam que Gilberto, no “BBB 21”, havia os ajudado a expressar a sua sexualidade sem preconceitos.

Na primeira pergunta, Anitta ficou em primeiro lugar com 37,2% dos votos, seguida de Pabllo Vittar, com 21,8%. Depois vem Gloria Groove, escolhida por 15,3% dos entrevistados. Também aparecem na lista artistas como Luísa Sonza (9,3%), Ru Paul (3,5%), Lia Clark (2%) e Pepita (0,9%).

Sobre a segunda pergunta, para a maioria a participação de Gil no BBB os ajudou, de alguma maneira, a expressar melhor sua sexualidade. Na pesquisa, 55,8% acha que a presença de Gil do Vigor no reality show foi inspiradora, enquanto para 44,2%, não.