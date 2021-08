Paula Fernandes confirma presença em álbum de Sérgio Reis

Paula Fernandes confirmou nesta segunda-feira, 23, ao G1, que está confirmada com a participação confirmada no álbum de Sérgio Reis. Já Anastácia, anunciou a desistência do projeto.

Outros artistas que estavam com duetos gravados, também desautorizaram o sertanejo de incluir no álbum as suas participações. Foram os casos de Guilherme Arantes, Maria Rita e Guarabyra (da dupla com Sá).

O isolamento de Sérgio Reis ocorreu após a postagem de um vídeo em que ele convoca líderes de sindicatos de caminhoneiros e sojeiros a irem até Brasília cercar e ameaçar o Senado a viabilizar o voto impresso pretendido por Jair Bolsonaro nas próximas eleições. O projeto protocolado pelo presdidente foi rejeitado na Câmara Federal.

Dentre os artistas que gravaram duetos com cantor, somente Paula Fernandes permanece no projeto. "Paula foi convidada, pelo Sérgio Reis, a fazer parte do projeto dele no começo de 2021. Gravou voz da sua participação em estúdio (à distância) e enviou para a produção logo após o convite. Sim, Paula segue confirmada", disse a assessoria da cantora ao G1.

Já a assessoria de Anastácia respondeu sobre o assunto: "Anastácia sempre teve admiração e respeito por Sérgio Reis e seu trabalho artístico. Mas também declinou de sua participação no projeto." Eles gravaram juntos "Eu só quero um xodó", clássico do forró.

Já Guilherme Arantes havia gravado com o sertanejo "Planeta água"; Maria Rita, "Romaria"; e Guarabyra, "Sobradinho".