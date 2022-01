Paolla Oliveira pede contribuição para o abrigo 'Au Family'; assista

A atriz Paolla Oliveira se engajou na nova campanha solidária em prol do abrigo Au Family, de Belém. A namorada de Diogo Nogueira postou vídeo pedindo contribuições para construir o muro do terreno da instituição a fim de garantir mais segurança para os funcionários e voluntários do abrigo. A instituição está pedindo a doação de apenas R$ 1,00 dos internautas.

"Oi, pessoal feliz ano novo, ano recomençando e alguns problemas continuam, mas vamos na fé, na esperança e na corrente. Tenho um peddo, o primeiro deles é que seja um ano de união, assim a gente realmente é mais forte", inicia o vídeo da musa.

Veja o vídeo:

O segundo pedido dela foi que os seguidores seguidores dela se juntem com os seguidores da Au family para conseguirem para fazer o muro. "Mais de 900 animais (abrigados), funcionários e voluntários todos sem segurança para trabalhar. A primeira coisa que eles deveriam ter seria um muro, mas coisas não tão fáceis", explica.

Ela pede a ajuda aos seguidores e orienta para que visitem o perfil da instituição a fim de ver como é possível colaborar com a campanha. "E tô passando lá já já para dar a minha contribuição", destaca.

O perfil do abrigo Au Family postou o vídeo de Paolla e legendou: "São tantas necessidades, tantas dificuldades que estamos atravessando que receber um video da @paollaoliveirareal intercedendo por nós, traz um pouco mais de esperança de que tudo poderá dar certo, se vocês ajudarem".