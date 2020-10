Paolla Oliveira agita a web com fotos de lingerie

Desde a noite da terça-feira, 20, Paolla Oliveira agita a internet com a postagem de sessão sensual de lingerie gravada em vídeo. A atriz, que está no ar com o compacto da novela "A Força do Querer", postou o ensaio no perfil do Instagram.

Após 16 horas de postagem, o vídeo já tinha alcançado 780 mil visualizações somente no perfil da atriz. No vídeo, a loira aparece usando vários modelos de lingerie.