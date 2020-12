Palmirinha é internada na UTI pela segunda vez neste ano

A apresentadora Palmirinha Onofre, de 89 anos, foi internada novamente nesta quarta-feira (2), na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital de São Paulo.

O colunista Fefita do UOL, conversou com a família da cozinheira, e eles revelaram que ela teve uma crise de vômitos. O diagnóstico da equipe médica foi falta de sódio.

Por isso, Palmirinha foi direto para a UTI, local no qual realizará a reposição de sódio. Ela ficará os próximas dias em observação. O quadro da apresentadora é estável

Esse é a segunda internação da apresentadora. No final de outubro, Palmirinha foi levada ao mesmo hospital, no qual foi diagnosticada com infecção urinária.