Pagodeiro é diagnosticado com dengue e precisa se internar

O grupo Tá na Mente emitiu um comunicado no seu perfil no Instagram, informando sobre o estado de saúde do vocalista Rony Lúcio. O artista foi diagnosticado com dengue nesta quinta-feira (28), e precisou se internar para tratar da doença.

Na ocasião, a banda cancelou as apresentações no Via Music Hall, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense; e na Like, em São Gonçalo, ambos no Rio de Janeiro. Transferindo os dois shows para uma nova data.

"O vocalista Rony Lúcio teve um desconforto, febre alta e dores no corpo. Foram feitos alguns exames médicos e foi diagnosticada dengue. Por determinação médica, o vocalista encontra-se internado sob cuidados médicos, mas já está reagindo bem aos medicamentos", diz o comunicado.

Vale lembrar, que nesta sexta-feira (29), a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro anunciou o fim da epidemia de dengue na capital. Ocorreu uma queda expressiva nos indicadores da doença, o que permitiu reavaliar o estado de emergência em saúde pública, decretado em 5 de fevereiro.