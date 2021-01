Ostentação! Anitta joga dinheiro para o alto em boate de strip em Miami; veja

Anitta foi flagrada ostentando dinheiro, jogando notas de dólares para o alto, e um vídeo postado pelo amigo e rapper americano, Tyga, em uma balada em Miami, na noite de ontem (15). Nas imagens, a "patroa" aparece jogando notas de dólares nas dançarinas de uma boate de strip.

Além da amiga brasileira, o rapper também filmou mulheres dançando de topless no local e postou nas redes sociais.

só queria está como Anitta , linda rica e fora do país pic.twitter.com/F84VCOfwEx — ρατн (@iamanitta) January 16, 2021

A cantora está passando uma temporada na Flórida com o magnata americano David Grutman e sua mulher, Isabela Grutman. Anitta é amiga do casal pelo menos desde 2018, quando foi clicada pela primeira vez com os dois.