'Oportunidade maravilhosa na vida', diz Mariana Lima sobre se relacionar com mulheres

Em entrevista para O Globo, Mariana Lima fez revelações sobre seus relacionamentos com mulheres no passado. A atriz, que vai viver uma personagem bissexual na próxima novela das nove, Um Lugar ao Sol, declarou que sua primeira paixão foi com uma mulher.

"Mas é claro que já transei com mulheres. Imagina se eu ia perder essa oportunidade maravilhosa na vida?", disse ela. Mariana ainda confessou que sua primeira paixão na vida foi uma mulher, sua amiga até hoje. "A primeira paixão que tive, de querer morrer, foi com uma menina, amiga até hoje. Só não me mutilei porque não tenho tendência. Jamais contei isso pra ninguém. Nós ficávamos muito abraçadas, escondidas. Escrevíamos poesia no corpo uma da outra”, continuou.

Além disso, ela comentou que sempre manteve seus relacionamentos mais privados pois nunca quis que o assunto fosse distorcido ou rotulado, e sem tabus, entregou que o sexo com mulheres é diferente. "Não sabemos muito bem o que fazer com o corpo de mulher. Com o de homem é fácil. Aprendemos com pais, com pornografia. Nossa sexualidade é construída para a gente ser comida, ter prazer só com um pau. E aí entra a possibilidade de ter prazer com uma mulher com pau artificial, um consolo", declarou.