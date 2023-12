O que aconteceu com Ana Maria Braga em 2023? Veja a retrospectiva

O ano de 2023 foi agitado para Ana Maria Braga, do Mais Você. A apresentadora do programa matinal enfrentou desafios pessoais e profissionais, se emocionou, mas também celebrou grandes conquistas. Veja o que aconteceu com Ana Maria Braga em 2023.

Férias, covid-19 e fortes chuvas

O ano começou com Ana Maria e seu namorado, Fábio Arruda, curtindo férias na África do Sul. A apresentadora também aproveitou para passar alguns dias em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.

Em fevereiro, a apresentadora testou positivo para covid-19 pela terceira vez, mesmo vacinada. Ela ficou em isolamento social e se recuperou da doença sem maiores complicações. "Estou com uma covid ‘light’, graças às vacinas que tomei", classificou a artista em um vídeo no Instagram.

Na mesma época, Ana Maria presenciou as fortes chuvas que caíram em Maresia, no litoral norte de São Paulo, e causaram mortes e dezenas de desabrigados. A apresentadora chegou a ficar presa no local, mas conseguiu retornar à capital. "Pude ver de perto a destruição que foi. Uma coisa muito triste", disse.

Cirurgia vascular e morte de amigas

Em março, Ana Maria precisou se afastar do Mais Você para realizar uma cirurgia vascular para tratar de varizes. "A gente vai ficando muito em pé, vai fazendo muita ginástica, então, eu preciso arrumar minhas 'legs' para ficar do jeito... (risos). Tem que ficar quietinha uns 'diazinhos' para poder dar tudo certo, né", declarou ao anunciar sua ausência. A apresentadora ficou afastada por cerca de um mês.

No mês seguinte, Ana Maria se emocionou com as mortes de suas amigas Rita Lee e Palmirinha. A apresentadora publicou um texto em homenagem à colega de profissão Palmirinha e se emocionou ao conversar com as filhas da cozinheira em seu programa. Um dia depois, ela comunicou ao vivo em seu programa a triste notícia da morte de Rita Lee e ficou emocionada ao falar da artista. "São pessoas eternas", disse. A artista chegou a homenagear a cantora durante a Batalha de Lip Sync do Domingão do Huck.

Afastamento e revelação sobre câncer

Durante o mês de julho, Ana Maria se ausentou do Mais Você mais uma vez e foi substituída por Ju Massaoka e Cauê Fabiano. A apresentadora explicou que acordou indisposta, com dor de garganta e uma tossezinha chata. Pelo Twitter, ela se pronunciou: "Hoje infelizmente não consegui apresentar. Acordei indisposta, com dor de garganta e uma tossezinha chata. O tempo em São Paulo está muito seco e acabou me atrapalhando aqui", escreveu.

Em agosto, a apresentadora surpreendeu ao revelar detalhes sobre a batalha que travou contra um câncer de pulmão diagnosticado em janeiro de 2020. A apresentadora contou que a doença surgiu em um quadro de metástase e que as chances de cura eram estimadas entre 10% a 20%.

Término de Luísa Sonza e Chico Moedas

Em setembro, o Mais Você foi palco do anúncio do polêmico término de Luísa Sonza e Chico Moedas. A revelação do fim do breve relacionamento repercutiu nacionalmente, foi o assunto mais comentado do dia e rendeu diversos memes pela situação inusitada de Ana Maria Braga emocionada com o comunicado da cantora.

Aniversário do Mais Você e novo neto

Ana Maria comemorou os 24 anos do Mais Você em outubro e recebeu seus colegas de trabalho para cantar parabéns e relembrar momentos marcantes do programa matinal. A atração recordou o intérprete de Louro José, Tom Veiga, e emocionou o estúdio. "Meu amado. Sem ele a gente teria sido diferente. Ele foi uma alegria infinda nessa história", disse a apresentadora emocionada.

Em novembro, Ana Maria ganhou mais um neto. Mariana Maffeis, primogênita dela, deu à luz sua quarta filha. O nome da menina ainda não foi revelado. Com a chegada da filha de Mariana, Ana Maria Braga se tornou avó de cinco crianças.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)