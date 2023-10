Ana Maria se derrete pelo namorado, Fábio Arruda: 'Sou sortuda, ele é um cara especial'

O amor está no ar! Ana Maria Braga, aos 74 anos, comemorou o aniversário de 53 anos do namorado e jornalista Fábio Arruda, no último domingo (29). O momento de celebração foi marcado por um beijaço do casal. O registro foi feito pelo amigo de Fábio, Bruno Astuto, e postado no Instagram.

"Que a nossa semana seja tão gostosa quanto um beijo apaixonado, uma paella fumegante e um monte de brigadeiros. Que dia maravilhoso foi esse de celebrar a nova primavera do nosso amado amigo Arruda, a delicadeza de sua alma, o aconchego do seu sorriso e seu amor pela minha rainha. Quem sabe um dia ele consiga me explicar o que é impedimento no futebol", escreveu o também jornalista.

Os dois estão juntos desde março do ano passado. A apresentadora mantém a relação muito discreta e só comentou sobre o amado em julho deste ano, durante o programa.

No bate-papo do bloco de esportes do "Mais Você", a apresentadora revelou que ela e o namorado são os únicos palmeirenses da família. “Agora, temos eu e o Fábio. Ele é meu companheiro e também é palmeirense [...] Eu e o Fábio nos perdemos no meio daquele monte de gente durante a festa", contou.

Fábio Arruda

Parceiro de Ana Maria Braga há pouco mais de um ano, Fábio é jornalista especializado em cobertura de eventos esportivos e já atuou como editor de imagens. Hoje em dia, trabalha junto com a apresentadora nos bastidores do “Mais Você”.

Juntos desde março de 2022, o casal só assumiu o romance publicamente dez meses depois.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)