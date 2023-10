Mariana Rios tem casa invadida em São Paulo e suspeitos levam bolsas, sapatos e joias caras

Mariana Rios utilizou as redes sociais na noite deste domingo (29) para desabafar aos seguidores sobre sua residência tinha sido invadida por assaltantes um dia antes, em São Paulo. Segundo o relato da apresentadora e atriz, os suspeitos aproveitaram um “momento em que não havia ninguém em casa” para praticar o crime. Dentro os itens levado estão bolsas de marcas, joias e sapatos de luxo de Mariana.

“Muito ruim ver imagens de pessoas invadindo sua casa, roubando o que você comprou e conquistou com seu trabalho, mas graças a Deus por não estar lá e ter sido poupada de um trama maior”, escreveu a artista nos Stories do Instagram.

Ela informou também na publicação que o crime foi flagrado por câmeras de segurança e as imagens foram repassadas à polícia. Os suspeitos levaram as bolsas da Chanel, Louis Vuitton, Fedi e Prada que a atriz tinha. Dependendo do modelo, cada item pode custar em torno de R$ 50 mil.

Por fim, Mariana pediu aos seguidores que a ajudassem encontrar os itens. "Peço a todos que trabalham com sites e vendas de artigos de luxo que me ajudem com alguma informação se por acaso tiverem acesso a peças específicas e exclusivas das marcas... desde já agradeço", disse a atriz.