Ana Maria Braga: filha da apresentadora ficou ilhada após enchentes e deslizamentos de terra

A filha mais velha da apresentadora Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, acompanhou de perto o drama no Litoral Norte de São Paulo, no início deste ano, quando um forte temporal causou vários deslizamentos no município de São Sebastião. A tragédia aconteceu no dia 19 de fevereiro e, segundo levantamento da prefeitura, registrou 65 mortes. De acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o temporal que atingiu o litoral foi o maior registrado em 24 horas na história do país.

Mariana estava na Barra do Sahy com o marido, Badarik González, e seus filhos Varuna, Maria e Joana. Ana Maria Braga chegou a estar no local para aproveitar o Carnaval, mas conseguiu voltar a tempo, enquanto sua família continuou ilhada.

Na ocasião, a apresentadora estava afastada do "Mais Você" por testar positivo para Covid-19, mas participou do programa por chamada de vídeo para falar sobre a situação. "Eu tô aqui acompanhando com o coração na mão, porque parte da minha família, Mariana e as crianças estão lá em Barra do Sahy sem poder sair ainda. Agora que a telefonia se estabeleceu e a gente está podendo trocar ideia, mas está faltando de tudo lá: água, supermercado", disse.

VEJA MAIS

No Instagram, Mariana compartilhou como estava ela e a família depois do acidente. "Por aqui estamos bem. Ainda no litoral. Resolvemos esperar o trânsito melhorar pois com a abertura da estrada muitos carros foram ao encontro de seus destinos. Nossa casa está relativamente longe das áreas de risco e que foram afetadas; a única questão foi a obtenção de mantimentos. Badarik teve que esperar mais de seis horas na fila do mercado para conseguirmos nos abastecer de água", contou.

Ela e o marido ainda fizeram doações de alimentos e tiveram a oportunidade de presenciar a situação dos desabrigados. "Pudemos sentir um pouco mais o drama vendo as ruas repletas de lama com colchões, sofás, geladeiras, paus; todos arrastados pela água. Por todo o lado voluntários trabalhando; marmitas chegando, mais mantimentos. Bonito de se ver", relatou.

A primogênita de Ana Maria Braga teve que esperar a liberação das estradas para deixar a região, que ainda estava alagada, mas tudo correu bem.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão