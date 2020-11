'O chão parecia desabar', diz Thaís Pacholek ao relembrar câncer aos 22 anos

Thaís Pacholek usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre uma história de vida dela, no domingo 15. Com uma foto tomando sol, a atriz falou sobre a trajetória dela desde a infância e relembrou quando teve câncer.

"Vou contar a história dessa menina da foto: Começou a fazer teatro aos 9 anos para se livrar da timidez. Nos ínterins, jogava vôlei e futsal pela escola. Sempre tímida, reservada. Otimista e batalhadora. Em paralelo a formação de artes cênicas se formou em Jornalismo. Trabalhou nas duas áreas... Muitas peças de teatro. Reportagens", começou.

Na legenda da publicação, ela continuou: "Aos 18 saiu de casa e se mudou para o RJ. Aos 22 anos teve câncer.... O chão dessa menina parecia desabar. Aí o otimismo e a família seguraram a onda. Medos. Ponto. Vitória. Aos 23 fez sua primeira novela em São Paulo. Aos 36, 8 foram feitas. Entre RJ e SP continua sua trajetória. Ela não desiste fácil".

Thaís ainda convidou os seguidores para também fazerem esse exercício de autoconhecimento. "Difícil mas muito interessante escrever a história dessa minha personagem preferida: Eu. Coloque no papel a sua história também", escreveu.

"Você vai ficar sem fôlego e vai perceber que somos seres únicos, cada qual com a sua personalidade, capacidade e propósito de vida. Aproveite que hoje é noite de lua nova. A cada lua nova gosto de plantar novas intenções. Plante as suas também!", finalizou ela.

Thaís Pacholek é casada com o cantor sertanejo Belutti, da dupla com Marcos, desde 2014. Eles são pais de Luís Miguel, de quatro anos.