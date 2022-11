Novo casal? Veja quem é a namorada luso-brasileira de Chris Evans, segundo revista

O galã de "Capitão América", Chris Evans, está apaixonado por uma luso-brasileira. Os rumores aumentaram nos últimos dias depois que o ator passou a comentar nas redes sociais da atriz. A informação sobre o suporto relacionamento foi divulgada pela revista “People”. A eleita para namorar o homem mais sexy do mundo é Alba Baptista, de 25 anos.

VEJA MAIS

Quem é Alba Baptista, suposta namorada de Chris Evans?

Alba Baptista é atriz, nascida em Lisboa, filha de mãe portuguesa e pai brasileiro. Fala cinco idiomas e já fez trabalhos humanitários no Camboja. Atualmente é protagonista da série “Warrior Nun", sucesso da Netflix com duas temporadas e “dona” de um longa chamado "Mrs. Harris Goes to Paris".

Já Chris Evans é ator de fama mundial. Dublou a animação "Lightyear", da Pixar, e também o thriller "Agente Oculto", da Netflix, este ano. Além disso, ele filmou três novos projetos, incluindo "Ghosted", que será lançado pela Apple TV+ em 2023.

Para o site internacional, o romance entre Alba e Chris não é novo. Eles já estão juntos há um ano, segundo fonte ligada a revista. "Estão apaixonados e Chris nunca esteve tão feliz. Sua família e amigos a adoram", disse fonte à revista.