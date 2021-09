Noiva? Paolla Oliveira usa aliança e fãs especulam casamento com Diogo Nogueira

Paolla Oliveira e Diego Nogueira voltaram a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após a atriz ser vista com uma aliança na mão direita. Tudo aconteceu quando um fã compartilhou uma imagem ao lado do casal e vários internautas notaram a joia no dedo da atriz. As informações são do Metrópoles.

Postada na última terça-feira (21), a foto ganhou muita notoriedade e levantou suspeitas de um possível noivado entre os dois. No entanto, nem a atriz, nem o sambista se pronunciaram sobre as especulações.

(Reprodução: Divulgação)

Desde junho, vários boatos de que o casal estaria teve início. Mas, somente em julho eles assumiram o romance com direito a postagem de música no Instagram e emojis de coração para confirmar a relação.