Noiva de Whindersson mostra tatuagens de amigas em homenagem a João Miguel

A noiva de Whindersson Nunes, Maria Lina Deggan,compartilhou com seus seguidores do Instagram a homenagem que suas amigas fizeram para seu filho, João Miguel. Com informações da revista Quem.

A estudante de engenharia mostrou que Cassia Deggan e Ana Giulia tatuaram os pés do menino, que morreu dois dias após nascer com 22 semanas de gestação.

"Miinhas melhores amigas", escreveu Maria Lina ao exibir os desenhos das amigas em seus pulsos.